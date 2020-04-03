Центр реабилитации «Безмятежное море» провел обследование 8 дельфинов-белобочек, выброшенных на побережье у Судака.

Активисты уточняют, что животных нашли на побережье между мысом Меганом и поселком Морское. Расстояние между выброшенными дельфинами не превышало 100 – 200 метров, пишет flot2017.

По словам активистов, обследование дельфинов показало, что «они были упитанными», повреждения носили поверхностный характер. Подобные повреждения получают морские животные при попадании в мелкоячеистые отцеживающие сети.

«В течение двух суток магазины в Судаке пополнились свежемороженой килькой с актуальной датой вылова, поставляемой предприятием рыбоперерабатывающей отрасли, чье судно, в том числе, осуществляло лов в Судакской акватории в период гибели китообразных. Параллельно с ним промысел ведут еще минимум 4 судна», — отмечают в Центре.

Активисты провели распределение вероятных областей гибели белобочек (исходя из их состояния, мест обнаружения, погодных условий). Области совпадают со статистикой перемещений траулеров согласно данным онлайн-системы мониторинга судов за эти даты.

«Согласно существующим правилам рыболовства, единственное, за что можно ухватиться – это невыполнение рыбаками таких действий, как занесение информации о прилове животного запрещенного вида в промысловый журнал и остановка активности на конкретном участке в течение 24 часов. В контролирующие структуры будет направлено обращение», — подчеркнули активисты-зоозащитники.

Сегодня в оккупированном Крыму проблемы прилова и гибели дельфинов, недостаточно документируются или игнорируются.