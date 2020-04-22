Украинское Дунайское пароходство получило 8,6 млн гривен убытков по итогам 2019 года
|18:45 22.04.2020
|Украина
Валовая прибыль пароходства уменьшилась на 15,2% и составила 59,72 млн гривен.
ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) по результатам 2019 года получило 8,635 млн грн. убытков по сравнению с 7,228 млн гривен прибыли за 2018 год. Об этом сообщает ЦТС.
Согласно консолидированному финотчету компании за 2019 год, размещенному в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), чистый доход УДП уменьшился на 1,9% и составил 873,53 млн грн., валовая прибыль - на 15,2%, до 59,72 млн грн.
Отметим, что в 2019 году флот УДП перевез 2,7 млн т грузов, около 300 тыс. т из которых пришлись на морские суда пароходства. По сравнению с 2018 годом, объем грузоперевозок "увеличился на 5-7%".
УДП осуществляет свыше 30% транспортных перевозок по Дунаю. Флот УДП насчитывает около 400 самоходных и несамоходных речных и 30 морских судов.
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