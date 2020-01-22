За перший квартал 2020 року улов українських рибалок в Азовському морі склав 421 тонн.

Загальний промисловий вилов риби та інших водних біоресурсів в Азовському морі збільшився майже в чотири рази за перший квартал 2020 року у порівнянні з аналогічним торішнім періодом. У січні-березні улов українських рибалок склав 421 тонн, що на 306 тонн більше, ніж за аналогічний період 2019, передає Національний Промисловий Портал з посиланням на UBR.

З початку поточного року загальний промисловий вилов риби та інших водних біоресурсів склав 2194 тонн. У розрізі водойм результати такі:

водосховища р. Дніпро — майже 910 тонн (Каховське – 362 т, Кам’янське – 186 т, Дніпровське – 183 т, Київське водосховище – 72 т, Кременчуцьке – 55 т, Канівське – 50 т);

пониззі р. Дністер з лиманом і Кучурганське водосховище – 598 т;

Азовське море – 421 т;

Дніпровсько-Бузька естуарна система – 135 т;

Чорне море – 70 т;

р. Дунай – 50 т;

причорноморські лимани – 0,7 т;

Найбільше в січні-березні виловили такі водні біоресурси:

срібний карась – 1128 т;

тюлька, верховодка – 383 т;

лящ – 99 т;

плотва – 76 т;

рослиноїдні види риб – 76 т;

густера – 51 т;

короп, сазан – 47 т;

оселедець чорноморська – 42 тон.