Промисловий вилов риби в Азовському морі збільшився майже в чотири рази
|18:30 22.04.2020
|Азовский район
За перший квартал 2020 року улов українських рибалок в Азовському морі склав 421 тонн.
Загальний промисловий вилов риби та інших водних біоресурсів в Азовському морі збільшився майже в чотири рази за перший квартал 2020 року у порівнянні з аналогічним торішнім періодом. У січні-березні улов українських рибалок склав 421 тонн, що на 306 тонн більше, ніж за аналогічний період 2019, передає Національний Промисловий Портал з посиланням на UBR.
З початку поточного року загальний промисловий вилов риби та інших водних біоресурсів склав 2194 тонн. У розрізі водойм результати такі:
водосховища р. Дніпро — майже 910 тонн (Каховське – 362 т, Кам’янське – 186 т, Дніпровське – 183 т, Київське водосховище – 72 т, Кременчуцьке – 55 т, Канівське – 50 т);
пониззі р. Дністер з лиманом і Кучурганське водосховище – 598 т;
Азовське море – 421 т;
Дніпровсько-Бузька естуарна система – 135 т;
Чорне море – 70 т;
р. Дунай – 50 т;
причорноморські лимани – 0,7 т;
Найбільше в січні-березні виловили такі водні біоресурси:
срібний карась – 1128 т;
тюлька, верховодка – 383 т;
лящ – 99 т;
плотва – 76 т;
рослиноїдні види риб – 76 т;
густера – 51 т;
короп, сазан – 47 т;
оселедець чорноморська – 42 тон.
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