В Грузии обнародовали данные внешнеторгового оборота за три месяца
|17:30 22.04.2020
|Грузия
Предварительные данные за первые три месяца 2020 года о внешнеторговом обороте Грузии опубликовал Грузстат на своем официальном сайте.
По информации, предоставленной статистическим ведомством, больше всего экспорта товаров из Грузии приходится на Азербайджан. С января по март в эту страну было поставлено продукции на $121,9 млн. Далее по объему экспорта идут Китай и Россия, в которые было продано товаров, соответственно, на $99,9 млн и $91,2 млн, пишет REGNUM.
Больше всего импорта в Грузию, по данным Грузстата, приходит из Турции. За первые три месяца 2020 года из этой страны пришло товаров на $348,3 млн. Россия в этом списке стоит на втором месте с показателем $210,1 млн, а Азербайджан поставил в Грузию товаров на $184,3 млн, что является третьим результатом.
Стоит отметить, что экономические показатели за март Грузстат в текущем году не публикует.
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