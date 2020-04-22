Греція пропонує запровадити "паспорт здоров’я" для туристів
|17:00 22.04.2020
|Греция
Греція пропонує запровадити "паспорт здоров’я" для туристів, який підтверджуватиме, що людина не є носієм коронавірусу.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Greek Reporter.
Міністр туризму Греції Гаррі Теохаріс розповів, що грецька влада розглядає можливість запровадження "паспорту здоров'я", який буде доказом того, що людина не хворіє COVID-19.
Тестування повинна буде проводити рідна країна мандрівника до того, як він або вона сяде на літак або будь-який інший транспортний засіб.
Міністр зазначив, що туристичний сезон у Греції цього року триватиме лише три місяці, між липнем та вереснем, але якщо епідемічна ситуація покращиться, можливе збільшення кількості туристів у жовтні-листопаді.
Поки що незрозуміло, чи зможуть громадяни країн, які не є членами Євросоюзу, відвідати Грецію (як і інші країни ЄС) у цьому сезоні.
Як повідомлялося раніше, Європейська комісія перебуває у процесі підготовки рекомендацій щодо можливості відновлення подорожей у межах ЄС цього літа.
Також міністри туризму країн Євросоюзу 27 квітня обговорять можливі дії на національному та європейському рівнях для швидкого відновлення туристичного сектора, який постраждав через пандемію коронавірусу.
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