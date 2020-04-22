Румунія зібрала з порушників карантину 78 мільйонів євро штрафів
|16:45 22.04.2020
|Румыния
Румунія менш ніж за місяць видала 200 тисяч штрафів людям, які не виконували обмеження щодо поширення коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Обсяг коштів, які вдалося стягнути через штрафи з 24 березня по 19 квітня, складає 78 мільйонів євро. Сума відповідає обсягу корпоративного податку на прибуток в Румунії в лютому 2020 року.
Румуни повинні заповнити офіційну форму перед виходом з дому - аналогічні правила діють в Італії і Франції. При перевірці поліцією або військовими вони повинні представити форму разом з посвідченням особи.
Порушників карантину в Румунії чекає штраф у розмірі від 2 тисяч (понад 400 євро) до 20 тисяч леїв (понад 4 тисячі євро) - середня місячна зарплата в країні становить близько 3 тисяч леїв (620 євро).
Інші європейські країни також наклали велику кількість штрафів. Франція та Іспанія виписали близько 800 тисяч і 500 тисяч штрафів відповідно за порушення карантину за аналогічний період.
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