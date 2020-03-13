Российские бомбардировщики сымитировали атаку на американский эсминец «Дональд Кук».

Как пишет avia.pro, пресс-служба Североатлантического альянса сообщила о том, что российские фронтовые бомбардировщики вновь сымитировали атаку против американского ракетного эсминца «Дональд Кук», на этот раз в Балтийском море. На перехват российских фронтовых бомбардировщиков, был экстренно поднят бельгийский истребитель F-16, который, как сообщается и перехватил целую группу российских боевых самолётов, отрабатывавших удар по «Дональду Куку».

«Группа российских истребителей появилась в небе над Балтийским морем. Самолёты приближались к эсминцу «Дональд Кук» ВМС США. На перехват с аэродрома Шяуляй (Литовская Республика) был поднят истребитель F-16 ВВС Бельгии. Он перехватил группу истребителей ВВС Российской Федерации над морем», - приводит информацию, со ссылкой на пресс-службу НАТО, издание «Военное обозрение».

На представленных видеокадрах можно увидеть, что речь идёт о группе как минимум состоящей из четырёх боевых самолётов ВКС России – двух фронтовых бомбардировщиков Су-24, одного истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребителя Су-27, причём последние, очевидно, осуществляли прикрытие двух российских бомбардировщиков, хотя цель полёта группы боевых самолётов ВКС России до сих пор остаётся неизвестной.

При этом российские специалисты полагают, что у единственного поднятого на перехват бельгийского F-16 не было бы не единого шанса. В случае, если бы Россия действительно хотела уничтожить американский эсминец.

«Поднятый на перехват четырёх российских боевых самолётов один НАТОвский F-16 – не более чем очковтирательство. Два первоклассных российских истребителя вполне могли устроить ему «приключения», но по совершенно объективным причинам не стали этого делать, поскольку последний не выражал никакой агрессии и не совершал провокационных действий», - отмечает неназванный специалист.

Напомним, авиация НАТО провела масштабные учения в небе над Балтийским морем.