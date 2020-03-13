Российские Су-24М атаковали американский эсминец "Дональд Кук" в Балтийском море / Видео

16:00 22.04.2020   Россия

Российские бомбардировщики сымитировали атаку на американский эсминец «Дональд Кук».

Как пишет avia.pro, пресс-служба Североатлантического альянса сообщила о том, что российские фронтовые бомбардировщики вновь сымитировали атаку против американского ракетного эсминца «Дональд Кук», на этот раз в Балтийском море.  На перехват российских фронтовых бомбардировщиков, был экстренно поднят бельгийский истребитель F-16, который, как сообщается и перехватил целую группу российских боевых самолётов, отрабатывавших удар по «Дональду Куку».

«Группа российских истребителей появилась в небе над Балтийским морем. Самолёты приближались к эсминцу «Дональд Кук» ВМС США. На перехват с аэродрома Шяуляй (Литовская Республика) был поднят истребитель F-16 ВВС Бельгии. Он перехватил группу истребителей ВВС Российской Федерации над морем», - приводит информацию, со ссылкой на пресс-службу НАТО, издание «Военное обозрение».

На представленных видеокадрах можно увидеть, что речь идёт о группе как минимум состоящей из четырёх боевых самолётов ВКС России – двух фронтовых бомбардировщиков Су-24, одного истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребителя Су-27, причём последние, очевидно, осуществляли прикрытие двух российских бомбардировщиков, хотя цель полёта группы боевых самолётов ВКС России до сих пор остаётся неизвестной.

При этом российские специалисты полагают, что у единственного поднятого на перехват бельгийского F-16 не было бы не единого шанса. В случае, если бы Россия действительно  хотела уничтожить американский эсминец.

«Поднятый на перехват четырёх российских боевых самолётов один НАТОвский F-16 – не более чем очковтирательство. Два первоклассных российских истребителя вполне могли устроить ему «приключения», но по совершенно объективным причинам не стали этого делать, поскольку последний не выражал никакой агрессии и не совершал провокационных действий», - отмечает неназванный специалист.

Напомним, авиация НАТО провела масштабные учения в небе над Балтийским морем.



Ще на цю тему:

11:00 22.04.2020
Ливия. Турецкая армия завершает разгром зажатых в котле россиян из ЧВК “Вагнера”
14:40 16.04.2020
Российский истребитель устроил провокацию в небе над Средиземным море
14:20 16.04.2020
Наемники из РФ попали в окружение в Ливии: часть группировки уничтожена
19:00 10.04.2020
Разведка стран ЕС внедрила новый формат сотрудничества
12:20 08.04.2020
Итальянцы взбунтовались против путинских “медиков” и требуют от властей ответа
16:40 23.03.2020
Третє засідання суду по МН17 тривало менше години
08:40 23.03.2020
Сьогодні продовжаться слухання у справі МН17
17:00 13.03.2020
У Швеції заявили про загрозу військової ескалації в Балтійському регіоні
16:30 20.02.2020
Росія завдала масованих авіаударів поблизу кордону Туреччини
13:20 23.01.2020
Помпео: РФ пытается вмешиваться в дела стран Карибского бассейна
12:01 26.12.2019
Ердоган: В Лівії знаходиться 2 тис. російських найманців ПВК "Вагнер"
13:00 19.12.2019
У Bellingcat відреагували на скаргу Цемаха до Європейського суду з прав людини
Новини
Азербайджан Азербайджан
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
20:00 10.04.2020
Азербайджан присоединился к межправительственному соглашению о сухих портах
09:40 08.04.2020
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов
10:30 03.04.2020
Громадяни Азербайджану з 5 квітня для виходу з дому повинні будуть посилати смс-повідомлення
Всі новини країни
Армения Армения
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
17:45 14.04.2020
У Вірменії надзвичайний стан через пандемію коронавірусу продовжили до 14 травня
14:01 13.04.2020
Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:30 17.04.2020
Болгарія зачиняє столицю на карантин через коронавірус
16:00 10.04.2020
Болгарія не закриватиме церкви на Великдень, але радять сидіти вдома
11:30 09.04.2020
Турция, Болгария и Греция надеются открыть туристический сезон к лету
13:40 08.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
Всі новини країни
Греция Греция
17:00 22.04.2020
Греція пропонує запровадити "паспорт здоров’я" для туристів
10:15 17.04.2020
Греція подвоює штрафи за порушення карантину на Великдень
15:40 16.04.2020
65% грецьких готелів готуються до банкрутства через епідемію коронавірус
09:41 15.04.2020
У Греції 1000 мігрантів переселять із таборів у готелі через пандемію
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:30 22.04.2020
В Грузии обнародовали данные внешнеторгового оборота за три месяца
12:20 22.04.2020
Россия пытается открыть нелегальный офис собственных спецслужб в Грузии - независимый эксперт
17:30 21.04.2020
Грузія продовжує надзвичайний стан до 22 травня
08:01 21.04.2020
Україна відреагувала на відновлення "бордеризації" на окупованих територіях Грузії
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:41 23.04.2020
Кишинів впевнений, що влада Придністров'я приховує реальну ситуацію з епідемією коронавируса
20:30 21.04.2020
В Молдове каждый четвертый инфицированный COVID-19 - медработник
14:15 21.04.2020
В Кишиневі у поминальні дні закриють кладовища і скасують громадський транспорт
14:45 17.04.2020
У Кишиневі відкрили великодні ярмарки "щоб уникнути скупчення людей у магазинах"
Всі новини країни
Россия Россия
12:41 23.04.2020
За прошедшие сутки в России 42 человека умерли от COVID-19
09:45 23.04.2020
У Росії місця в лікарнях для хворих на COVID-19 закінчаться за 3-4 тижні – мер Москви
21:00 22.04.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 20, 21, 22 апреля
19:30 22.04.2020
Каспийская флотилия РФ провела учения по спасательной подготовке
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:45 22.04.2020
Румунія зібрала з порушників карантину 78 мільйонів євро штрафів
17:45 21.04.2020
Румунія з 15 травня планує поступово скасовувати карантин
11:30 17.04.2020
У Румунії розробили апарат для очищення повітря від COVID-19
18:20 16.04.2020
Уряд Румунії змінив правила для вірян і церков на Великдень
Всі новини країни
Турция Турция
10:45 23.04.2020
Турецькі готелі хочуть скасувати систему «все включено»
12:00 22.04.2020
Турция наращивает экспорт судов и яхт
14:45 21.04.2020
Ердоган оголосив комендантську годину у перші дні Рамадану
13:45 21.04.2020
Паром «Грейфсвальд» доставил в Черноморск подаренные СИЗ из Турции
Всі новини країни
Украина Украина
17:01 23.04.2020
Глави МЗС України та Лівії обговорили питання звільнення 18 українських моряків
16:41 23.04.2020
Україна очікує $2 мільярди траншу від МВФ у другому кварталі
16:21 23.04.2020
Звернення представників громадянського суспільства України щодо спроб РФ домогтися зняття чи послаблення санкцій
16:01 23.04.2020
«Теперь для проведения пятничной молитвы нужно разрешение сельского совета», - адвокат Эмиль Курбединов
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд