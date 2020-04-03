Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» страны-агрессора провели учения по противовоздушной обороне в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота РФ, пишет Крыминформ.

В сообщении сказано, что на Черноморском флоте военнослужащие зенитного ракетного соединения Южного военного округа провели специальное учение по противовоздушной обороне экономически важных объектов гражданского сектора экономики. По замыслу учения, с командного пункта части поступила информация о внезапном приближении авиации условного противника. В роли противника выступали фронтовые бомбардировщики Су-24М смешанного авиационного объединения ВВС и ПВО ЮВО.

Расчеты С-400 отработали действия по обнаружению, идентификации и уничтожению условного противника. Цели были успешно поражены электронными пусками ракет.

Также в ходе учений расчеты зенитных артиллерийских комплексов «Панцирь» обеспечили прикрытие позиций С-400 от ракетной атаки условного противника.