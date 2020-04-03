Чубаров опублікував документи з обвинуваченнями від «кримського управління Слідкому РФ»

14:40 22.04.2020   Крым

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров отримав документи з висунутими проти нього «кримським управлінням Слідчого комітету РФ» обвинуваченнями.

Чубарова обвинувачують в нібито організації масових заворушень і закликах до «порушення територіальної цілісності РФ» в ході мітингу біля Верховної Ради АРК 26 лютого 2014 року ще до початку окупації півострова.

Копії документів Чубаров опублікував на своїй сторінці в Facebook, пише Центр журналістських розслідувань.

Він зазначив, що отримав копії трьох документів від «Головного слідчого управління Слідкому РФ по Республіці Крим і місту Севастополь».

Перший документ – «Повідомлення про порушення кримінальної справи» від 20 березня 2020 року, в якому Чубарова сповіщають про те, що проти нього 20 березня «порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК РФ».

Другий документ – «Повідомлення про день пред’явлення обвинувачення» від 23 березня 2020 року, в якому главу Меджлісу сповіщають, що 30 березня йому буде пред’явлено «обвинувачення в скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.212, ч.2 ст.280.1, ч .1ст.280.1. КК РФ»

Третій документ – «Повідомлення» від 25 березня 2020 року, в якому Чубарова сповіщають, що 30 березня він повинен прибути до «Головного слідчого управління СК РФ по Республіці Крим і місту Севастополь», де йому буде висунуто обвинувачення в скоєнні злочину.

«Зіставлення дат створення всіх трьох документів, а також спроби російських карателів донести їх в найкоротші терміни до обвинуваченого будь-якими методами, крім єдино законного – через Генеральну прокуратуру РФ, яка, в свою чергу, повинна увійти в стосунки з Генеральною прокуратурою України, свідчить про те, що російське окупаційне слідство, прекрасно усвідомлює злочинний характер своїх дій по відношенню до громадян України, які проживають (в моєму випадку проживали) на території тимчасово окупованого Росією Криму», – написав Чубаров.

Він також вважає дії російських силовиків початком чергової хвилі репресій проти кримськотатарського народу.

Як повідомлялось, в окупованому Криму слідчий намагається не допустити російського адвоката Миколу Полозова до захисту голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

У березні 2020 року «кримське управління Слідкому РФ» порушило кримінальну справу стосовно голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова за нібито «організацію масових заворушень» під час проведення проукраїнського мітингу 26 лютого 2014 року біля Верховної Ради АРК. Чубаров вважає, що окупанти намагаються залякати кримчан перед запланованою Меджлісом на 3 травня ненасильницької акцією – пішого маршу з материкової України в Крим.

31 березня «кримське управління Следкома РФ» заочно пред’явило обвинувачення Чубарову в нібито «організації масових заворушень» і в закликах до «порушення територіальної цілісності РФ» на мітингу 26 лютого 2014 року.

26 лютого 2014 року біля кримського парламенту відбулися два мітинги – за збереження територіальної цілісності України, організований Меджлісом кримськотатарського народу, і сепаратистський мітинг прихильників «Русского единства». Організаторами заходів виступили голова Меджлісу Рефат Чубаров і лідер «Русского единства» Сергій Аксенов. Тоді в результаті тисняви і сутичок двоє людей загинули.

29 січня 2015 року слідчий комітет Росії порушив за цим фактом кримінальну справу. Російськими силовиками в окупованому Криму був затриманий заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз за підозрою «в організації і участі в масових заворушеннях 26 лютого 2014 року».

11 вересня 2017 року «Верховний суд Республіки Крим» засудив Ахтема Чийгоза до 8 років позбавлення волі в колонії загального режиму. Його обвинуватили в «організації масових заворушень» під час мітингу біля Верховної Ради АРК за територіальну цілісність України 26 лютого 2014 року, напередодні окупації Криму Росією.



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