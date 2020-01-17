В Крыму исчез заместитель министра культуры Москвы
|14:00 22.04.2020
|Ялта
В оккупированном Крыму пропал заместитель министра культуры Москвы Леонид Ошарин.
Как пибшет РИА Новый День, об этом сообщил telegram-канал Mash.
Стало известно, что в конце марта 47-летний чиновник уехал по делам в Краснодарский край, 25 марта таксист отвез его в Ялту, а 30 марта его видели там в последний раз.
Есть видеозапись, демонстрирующая, как человек, похожий на Ошарина, выходит из такси. Но поскольку лица мужчины не видно, утверждать, что это именно замминистра нельзя.
Близкие обратились в местную полицию только 18 апреля. Ни в больницах, ни в моргах города чиновника не нашли.
«Новый День» направил запросы в МВД по оккупированному Крыму и управление МВД России по оккупированной Ялте.
До назначения в 2018 году на должность заместителя руководителя Департамента культуры города Москвы Ошарин был директором Московского академического театра им .Вл. Маяковского, директором театра «Et Cetera» под руководством А. Калягина, а также руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ.
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