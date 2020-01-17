В оккупированном Крыму пропал заместитель министра культуры Москвы Леонид Ошарин.

Как пибшет РИА Новый День, об этом сообщил telegram-канал Mash.

Стало известно, что в конце марта 47-летний чиновник уехал по делам в Краснодарский край, 25 марта таксист отвез его в Ялту, а 30 марта его видели там в последний раз.

Есть видеозапись, демонстрирующая, как человек, похожий на Ошарина, выходит из такси. Но поскольку лица мужчины не видно, утверждать, что это именно замминистра нельзя.

Близкие обратились в местную полицию только 18 апреля. Ни в больницах, ни в моргах города чиновника не нашли.

«Новый День» направил запросы в МВД по оккупированному Крыму и управление МВД России по оккупированной Ялте.

До назначения в 2018 году на должность заместителя руководителя Департамента культуры города Москвы Ошарин был директором Московского академического театра им .Вл. Маяковского, директором театра «Et Cetera» под руководством А. Калягина, а также руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ.