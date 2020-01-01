Спикер "парламента" оккупированного Крыма за год увеличил доходы в три раза

13:40 22.04.2020   Крым

Доход спикера "парламента" оккупированного Крыма Владимира Константинова за 2019 год вырос в 3,1 раза. 

Декларация опубликована на сайте Госсовета оккупированного Крыма, пишет Крыминформ.

Задекларированный доход Константинова в 2019 году составил 22,06 млн рублей, в 2018 году было 6,95 млн. Кроме того, спикер заменил свой внедорожник Range Rover на новый BMW x7 M50d. Состав недвижимого имущества остался без изменений. Самый высокий доход спикер Госсовета оккупированного Крыма задекларировал в 2016 году, когда заработал почти 84 млн рублей.

Первый "вице-спикер" Ефим Фикс показал 6,7 млн рублей дохода за прошлый год (5,3 млн рублей годом ранее). Доход его супруги, как и в предыдущем году, составил 104 тысячи рублей.

Заместитель Константинова – Владимир Бобков – заработал в ушедшем году в два раза меньше – 2,4 млн рублей в 2019 году против 5,2 млн годом ранее. Он указал, что не владеет никаким видом имущества. Доход жены же увеличился с 31,8 млн рублей до 34,3 млн рублей.

Другой заместителя спикера – Эдип Гафаров – задекларировал резкий рост доходов супруги: с 261 тысячи рублей в 2018 году до 18,9 млн рублей. Доходы самого Гафарова выросли с 2,7 млн в 2018 году до 3,8 млн рублей.

У последнего заместителя председателя Госсовета – Аллы Пономаренко – доходы самые скромные среди остальных замов: она заработала 1,6 млн рублей, ее супруг – 1,2 млн рублей.

Самым состоятельным депутатом Госсовета Крыма стала индивидуальный предприниматель, директор ООО «Крымтурсервис 2004» Светлана Шабельникова – 137 млн рублей (94 млн рублей в предыдущий год). В ее собственности 16 земельных участков, дом, 10 квартир, 12 нежилых помещений и 13 нежилых зданий.

На втором месте по уровню доходов оказался депутат Николай Янаки, работающий в должности заместителя директора по коммерческим вопросам ООО «ТПК «Центрмаркетстрой», в 2019 году он заработал 61,7 млн рублей. На третьем месте – директор ООО «Новое и доступное жилье» Олег Свешников с доходом в 28,6 млн рублей.

Стремительный рост доходов показали финансовый директор ООО «Партизан» Петр Калын – с 2,2 млн рублей в 2018 году до 20,8 млн рублей в 2019, главный юрисконсульт ООО «Бизнес-Крым» Александр Файнгольд – с 5,1 млн рублей до 15,7 млн рублей соответственно, а также генеральный директор АО «Крымгазстрой» Петр Зайцев – с 1,1 млн рублей до 5 млн рублей.

16 из 75 депутатов заработали за год меньше миллиона рублей, двое вообще указали, что никакого дохода не имеют: Сергей Ерхан и Юрий Юрьев.



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