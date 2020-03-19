На борту тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» состоялась тренировка по борьбе за живучесть корабля по варианту борьбы с пожаром.

В Настоящее время крейсер проходит ремонт и модернизацию на судоремонтном заводе в Мурманске, сообщает пресс-служба Минобороны России,



На крейсере, стоящем у заводского причала, была сыграна аварийная тревога и отработана эвакуация личного состава и рабочих завода. Личный состав аварийных партий отработал первичные действия по организации борьбы с пожаром, проведению разведки условного очага пожара, вооружению рубежей обороны и условному применению штатных средств пожаротушения.

В ходе тренировки было отработано оперативное взаимодействие с пожарными расчётами ГУ МЧС по Мурманской области.

По завершении тренировки на корабле были продолжены плановые ремонтные работы.

Подобные тренировки по борьбе за живучесть на кораблях Северного флота проводятся регулярно для поддержания высокого уровня готовности личного состава к возникновению нештатных ситуаций.

Напомним, 12 декабря 2019 года на авианосце произошло возгорание при проведении огневых работ в 1-м энергоотсеке корабля; потушить пожар, площадь которого превысила 500 кв. метров, удалось только к утру 13 декабря.

В результате ЧП погибли военнослужащий-контрактник и офицер из состава службы живучести корабля. Пострадали более десяти человек.