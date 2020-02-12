В севастопольской инфекционной больнице за сутки резко выросло число пациентов
|17:45 22.04.2020
|Севастополь
В севастопольской инфекционной больнице находится 117 пациентов. Медицинское учреждение специализируется только на коронавирусной инфекции.
При этом в больнице только 13 человек с подтверждённым заражением, пишет Новый Севастополь.
«На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 117 человек. Под наблюдением по месту жительства 1 524 человека», – сообщает пресс-служба правительства города.
Издание пишет, что 20 апреля в инфекционной больнице находились 94 пациента. Под наблюдением по месту жительства – 1 666 человек.
Под медицинским наблюдением в Свято-Георгиевском монастыре находятся 21 человек.
Лица с подозрением на заражение также располагаются на обсервации в пансионате «Изумруд» – это сотрудники больницы имени Даши Севастопольской и медработники городской больницы №4.
В оккупированном Севастополе официально зарегистрировано 18 подтверждённых случаев заражения COVID-19, при этом 5 человек выздоровели.
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