До конца мая Россия спустит на воду секретную атомную подлодку с "Посейдонами"
|12:40 22.04.2020
|Россия
Атомную подводную лодку (АПЛ) проекта 09851 "Хабаровск" планируется спустить на воду до конца мая 2020 года.
Об этом сообщает sudostroenie.info со ссылкой на информацию российских СМИ.
Подлодка станет штатным носителем беспилотных подводных аппаратов "Посейдон". Ранее планировалось, что спуск состоится в конце 2019 года, однако, этого не произошло.
Строительство АПЛ ведется на "Севмаше". После завершения мероприятий по постройке будет дан старт испытаниям, которые продлятся не менее двух лет.
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