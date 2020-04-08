В Дагестане в пункте базирования надводных кораблей Каспийской флотилии России прошло учение по спасательной подготовке с экипажами катеров службы поисковых и аварийно-спасательных работ.

На учениии военнослужащие оказали помощь условно терпящим бедствие кораблям, пишет пресс-служба Минобороны Росси.

По замыслу учения, ракетный катер «Ступинец» в ходе ведения боя с кораблями условного противника получил повреждения, в результате которых произошло возгорание. Экипажу не удалось потушить пожар собственными силами и на помощь прибыл экипаж пожарного катера «ПЖК-86».

В район очага возгорания на верхней палубе была произведена подача воды из лафетных стволов, затем на борт была высажена аварийно-спасательная группа. С помощью специального пожарного оборудования военнослужащие сбили огонь и залили места пожара пеной, перекрыв норматив выполнения задачи в 1,5 раза. Они также провели профилактический осмотр во всех помещениях корабля и ликвидировали оставшиеся очаги возгорания.

В свою очередь, медицинские специалисты на учении оказали необходимую помощь условно пострадавшим и провели эвакуацию членов экипажа в пункт базирования.

2. В соединении надводных кораблей Каспийской флотилии Южного военного округа в Дагестане прошло занятие по борьбе за живучесть корабля с моряками, призванными на военную службу по контракту в начале текущего года.

Занятие проводилось на специальном учебно-тренировочном комплексе, где в помещениях, имитирующих отсеки корабля, аварийные команды моряков отработали порядок действий при возникновении пожара на корабле и ликвидации пробоин с откачкой поступающей забортной воды. Также на занятии была смоделирована обстановка, при которой происходит возгорание и поступление воды под различным давлением.

В учебной борьбе за живучесть приняли участие военнослужащие контрактной службы, которые впервые на практике ликвидировали очаги возгорания, устанавливали «пластыри» на пробоину и герметизировали аварийный отсек.

Кроме того, военнослужащие изучили средства коллективного спасения на кораблях, выполнили экипировку в специальные костюмы, а также учились забираться в спасательный плот.

Тренировки позволят морякам в случае необходимости уверенно и слаженно действовать при возникновении нештатных и чрезвычайных ситуаций при выполнении задач в море и пункте базирования.

3. Личный состав десантно-штурмовых рот отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии Южного военного округа в Республике Дагестан приступил к заключительному этапу сборов по воздушно-десантной подготовке (ВДП).

В ходе сборов военнослужащие совершили уже около 900 прыжков с парашютом на различные площадки в полном снаряжении с оружием. Таким образом, на конец месяца выполнение мероприятий программы ВДП составило более 70 процентов.

На первом этапе подготовки морские пехотинцы освоили порядок укладки парашютов, а на специальных тренажёрах воздушно-десантного комплекса отработали элементы управления основным и запасным парашютом. Также военнослужащие выполняли комплексные упражнения по укреплению голеностопных суставов, чтобы избежать травмирования ног при приземлении. После завершения подготовки морские пехотинцы сдали зачёты по основным элементам ВДП.

На втором этапе каждому военнослужащему предстояло выполнить не менее семи прыжков. Около 30 процентов личного состава совершили прыжки с парашютом впервые.

В настоящее время морские пехотинцы выполняют как дневное, так и ночное десантирование из вертолёта Ми-8 в полном боевом снаряжении со стабилизацией падения 3 секунды и ручным раскрытием парашюта.