Россия пытается открыть нелегальный офис собственных спецслужб в Грузии - независимый эксперт

12:20 22.04.2020   Грузия

«Россия пытается открыть нелегальный офис собственных спецслужб в Грузии» - так прокомментировал независимый эксперт Гоча Гварамиа заявление Лаврова о готовности России открыть свое торговое представительство в Грузии.

По словам Гварамиа, сегодня ни для кого не является секретом, такие представительства Россия всегда использует прикрытием для своих спецслужб, пишет Грузия.Online.

«Как известно Россия, исходя из своей оккупационной политики, лишилась функционирования в Грузии своего дипломатического корпуса. Этим она потеряла также возможности под прикрытием дипломатического иммунитета вести против Грузии разведывательную деятельность, а также, в целях дестабилизации внутриполитической ситуации координировать работу собственной агентурной сети. Вот и стараются заполнить эту брешь» - заявил Гварамиа.

По словам Гварамиа, Торговое представительство для этих целей хорошо подходит. «С одной стороны, вроде ничего из ряда вон выходящего в этом нет. Однако, если оценить общую ситуацию, то возникает вполне логический вопрос – почему именно сегодня?! В то время, когда в период всемирной пандемии COVID-19 все страны мира озадачены обеспечением безопасности здоровья собственных граждан, Россия занимается присущей ей оккупационной политикой. Несколько дней назад в направлении оккупированного Цхинвальского региона оккупационные войска снова передвинули свой ограждения из колючей проволоки в глубь территории Грузии. Так же территорию села Айбга в Гагрском районе оккупированной Абхазии нагло присоединили к Краснодарскому Краю. И после этого, как будто ничем не бывало выдают себя страной укутанной заботой о восстановлении добрососедских отношений» - заявил Гварамиа.

Эксперт так же обращает внимание о приближающейся дате парламентских выборов в Грузии. «В купе со всеми факторами главными остаются приближающиеся выборы в Парламент Грузии. С учетом всех действий властей Грузии в период борьбы против COVID-19, в обществе в целом резко возросла прозападная ориентация. В этом львиная доля заслуги лежит на лабораторию Лугара и тем объемом помощи, которая Грузия получает от своих стратегических партнеров. Население страны будилось кто реально готов помочь Грузии в трудную для нее минуту. Что же касается России, то она кроме оккупации новых территорий, ничего умного придумать не смогла. При таком раскладе Кремль особо нуждается в координированных действиях своей агентуры. Вот поэтому и решили под овечьи шкурки заслать своих "волков". У Кремля никогда не было, нету и не будет желания уставить добрососедские отношения с Грузией. Грузия ей нужны лишь как часть своей территории»- заявил Гварамиа.



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