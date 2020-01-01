Турция наращивает экспорт судов и яхт
|12:00 22.04.2020
|Турция
Турецкий экспорт сектора судостроения в первом квартале 2020 года вырос почти на 22% - до 325,5 миллионов долларов, из которых почти половина пришлась на поставки в страны ЕС.
По данным Ассамблеи экспортеров Турции (TİM) и Ассоциации экспортеров региона Улудаг, год для судостроения Турции начался успешно, пишет Анадолу.
Несмотря на тридцатипроцентное снижение поставок в марте, экспорт судостроительных предприятий страны в первом квартале 2020 года в целом завершился в позитиве. Рост поставок судов и яхт за рубеж увеличился на 21,81 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 325, 549 миллионов долларов.
Примерно треть экспортных поставок осуществлена в Норвегию. В январе-феврале экспорт в эту страну снизился на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 112,324 миллионов долларов.
На втором месте – Люксембург, куда за три месяца было экспортировано судов и яхт на сумму 50,893 миллионов долларов.
На третьей позиции - Россия (28,095 млн долларов), тогда как за три месяца прошлого года экспорт на российский рынок составлял лишь 324 тысячи долларов.
Далее с ростом на 873 процента следуют Нидерланды (18,071 млн долларов). Замыкает пятерку Италия с 16,572 млн долларами (рост на 54 процента).
Поставки продукции судостроения на Маршалловы острова снизились на 13 процентов - до 15,475 млн долларов.
Объем экспорта в Великобританию с первом квартале составил 14,05 млн долларов, тогда как в январе-марте 2019 года британским заказчикам было передано продукции на 276 тысяч долларов.
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