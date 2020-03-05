Миколаївський суднобудівной завод побудував дві баржі для нідерландської компанії

13:00 22.04.2020   Николаев

Миколаївський суднобудівной завод «Океан» спустив на воду  дві суховантажні баржі для нідерландської судноплавної компанії «Eurobulk».

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на НікВісті.

Будівництво барж Touax 191 і Touax 192 було розпочато в листопаді 2019 року. Довжина одного судна – 79 м, ширина – 11,3 м, висота борту – 3,8 м. Завод «Океан» виконав весь комплект робіт, крім встановлення електрообладнання.

Миколаївське видання звернулося за коментарем до власника заводу Василя Капацини, який підтвердив, що спуск барж проводився в пасхальну ніч, з 18 на 19 квітня. Вже на цьому тижні ці баржі відбуксують в Роттердам, Нідерланди по маршруту «Дунай — Майн — Рейн».

“У суботу «Океан» спустив на воду дві баржі, які виконали на замовлення голландської компанії Eurobulk. Ми їх заклали, виконали в строк. На цьому тижні ми плануємо їх відправити за маршрутом Чорне море — Дунай в Роттердам”, – розповів Василь Капацина.

За його словами, це замовлення було виконане не завдяки, а всупереч тиску на завод з боку прокуратури, з ініціативи якої майно підприємства було заарештовано в січні.

“Не дивлячись на колосальний злочин з боку співробітників прокуратури, які ініціювали арешт, незважаючи на карантинні обмеження, з дотриманням усіх заходів ми виконали європейський контракт. Чи не завдяки, а всупереч. Це дуже важливо для відновлення репутації заводу «Океан». Практично всі 700 робітників зберегли свої робочі місця. Так, є певні обмеження по карантину. Завод працює в штатному режимі, з дотриманням карантинних заходів”, — розповів Василь Капацина.

Він розповів, що роботи по спуску суден тривали майже добу. Баржі були спущені на воду двома кранами, кожен вантажопідйомністю по 320 тонн.

“Для нас це великий успіх, це хороші великодні новини. Зараз ведеться підготовка барж до буксирування. Для нас було дуже важливо закінчити наш перший європейський контракт. Ми сподіваємося, що нам вдасться відновити репутацію заводу «Океан» як суднобудівного підприємства”, — зазначив Капацина.



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