Миколаївський суднобудівний Завод уклав додаткову угоду з Військово-Морськими Силами України про виконання ремонту електромеханічної частини десантного катеру «Сватове», окрім робіт, що вже завершено на попередньому етапі.

Згідно ремонтної відомості будуть відновлені: електричне обладнання механізмів корабля, кабелі, вимикачі та інші елементи електричної мережі, ходові вогні, трансформатори, розподільчі щити, ліхтарі освітлення, прожектори, акумулятори, протипожежна сигналізація тощо. Завершення робіт планується до кінця другого кварталу, пише Миколаїв — місто корабелів.

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Десантний катер «Сватове» у лютому було спущено на воду після капітального ремонту корпусу .

Десантний катер “Сватове”, пр. 1176, шифр “Акула”, призначений для транспортування та висадки особового складу морського десанту та підрозділів сил спеціального призначення. Катер має відкритий трюм і носову апарель. Висока маневреність забезпечується двома гребними гвинтами в роздільно-керованих поворотних насадках. Це дозволяє успішно виконувати десантно-транспортні операції біля морського узбережжя, здійснювати вивантаження на необладнаний берег. Пристосований для перевезення завантаженої колісної та гусеничної техніки, яка самостійно виходить на берег по носовій апарелі, може буксирувати інші плавзасоби. Десантомісткість – БТР, або вантажний автомобіль, або 20 десантників з легким озброєнням чи 50 тонн вантажів.

Загальні характеристики: Спущено на воду – 1979 рік.

Довжина, м – 24,5

Ширина, м – 5,2

Осадка, м – 1,55

Водотоннажність, т- 107,3

Силова установка – 2 дизелі 3Д6 по 300 к.с.

Швидкість, вуз – 11,5

Екіпаж, люд – 6