Польша отказалась от российской нефти

11:20 22.04.2020   Россия

Саудовская Аравия продолжает наступать на нефтяной рынок Европы, где десятилетиями хозяйничали российские поставщики.

Несмотря на сделку ОПЕК+ и декларативное примирение в «нефтяной войне» с Кремлем, Эр-Рияд отказался отменять двузначные скидки на свои сорта для европейских клиентов и почти вдвое увеличил их для покупателей в Азии, пишет finanz.ru.

В апреле поставки нефти Саудовской Аравии в Европу достигнут 29 миллионов баррелей - максимума с августа 2016 года, подсчитал Reuters на основе данных Refinitiv Eikon.

Саудовская нефть, включая сорт Arab Light, наиболее близкий к российскому Urals по качеству, начиная с апреля льется рекой в Италию, Турцию, Грецию, Францию и Польшу - традиционные рынки для российского сырья.

Польские НПЗ, работающие преимущественно на российской нефти еще со времен постройки нефтепровода «Дружба» в 1960х, в апреле не купят ни одной партии Urals через морской порт Гданьск.

Российскую нефть Польша заменяет саудовской: в апреле она примет рекордные 560 тысяч тонн Arab Light и намерена продолжить закупки в значительных объемах в мае, рассказали Reuters нефтетрейдеры.

«Спрос падает, и конкуренция между поставщиками обостряется. Саудовская Аравия изо всех сил старается «обработать» покупателя. Вероятно, России тоже нужно подумать о каких-то специальных предложениях», - говорит представитель европейской компании, перерабатывающей нефть.

На прошлой неделе Saudi Aramco предложила страдающим от убытков переработчикам в Европе отчроску платежей вплоть до 90 дней.

Но из-за карантина в ЕС стоят авиаперевозки, в разы упал трафик на автодорогах, и пока резервуары хранилищ заполненяются под кромку, театр боевых действий «ценовой войны» перемещается в Азию, где спрос на топливо еще «теплится».

Начиная с мая Saudi Aramco удвоила скидки на свою нефть для азиатских клиентов, срезав цены на 3-5 доллара за баррель в зависимости от марки, и также предложила 3-месячную отсрочку при условии оплаты через саудовские банки.

«Снижение цен Saudi Aramco для покупателей в Азии говорит о том, что они нацелились продавать на восток», а это фактически последний рынок, на который рассчитывает Россия, говорит источник в торгующей нефтью компании.

«Заявления совместные делают, но за кадром продолжается борьба», - добавляет он.

Рост поставок нефти из Саудовской Аравии и предложенные низкие цены на сырьё уже ударили по российским сортам, продаваемым на рынке Азии - Sokol и ESPO Blend. Так, июньские партии Sokol подешевели до уровня скидки около 6 долларов за баррель к азиатскому бенчмарку Dubai, а одна из партий была продана с рекордной скидкой в 8 долларов за баррель. Грузы ESPO Blend на июнь также ушли с рекордной скидкой - 4-5 доллара за баррель к эталону.

Обе страны поддержали глобальные ограничения добычи нефти в рамках новой сделки ОПЕК+ на 9,7 мнл баррелей в сутки с мая. Квота России оказалась вдвое больше саудовской - 2,7 млн баррелей в сутки против 1,3 млн. Условия сделки требуют от Москвы сократить нефтедобычу до уровня 2002 года.



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