Ливия. Турецкая армия завершает разгром зажатых в котле россиян из ЧВК “Вагнера”

11:00 22.04.2020   Россия

Авиабаза Аль-Ватийя, где находится 7-тысячная армия генерала отступника Халифы Хафтара, на стороне которого воюют российские наемники из ЧВК “Вагнера,” оказалась зажата в котле. 

Как сообщает ghall.com, об этом пишет Newssky со ссылкой на комментаторов из стран региона.

Сказано, что авиабазу активно атакуют войска Правительства национального согласия Ливии (ПНС) вместе с турецкими военными. Работают дроны Турции и артиллерия. Была предпринята попытка прорыва, но эту группу российских наемников уничтожили с воздуха. Сторонников Хафтара, которые пошли на деблокаду котла, также нейтрализовали.

Отмечается, что наемники ЧВК Вагнера оказались запертыми в крайне трудном положении. Самые чувствительные потери им приносят дроны, так как россияне не способны использовать БПЛА в режиме реального времени — в РФ они слишком примитивны, так как на них не установлена система связи ЕСУТ3, способная передавать обстановку на электронные карты оперативные данные разведобстановки с БПЛА.

Российские военнослужащие получают данные для стрельбы из штабов, операторы которых теряют на обработке сигналов с БПЛА Орлан-10 по нескольку часов. За это время колонны противника успевают разгрузиться, совершить огневой налет, и спокойно скрыться.

Признанное ООН Правительство национального согласия Ливии (ПНС) рассчитывает нанести полное поражение Ливийской национальной армии (ЛНА) в течение месяца Рамадан, заявил 21 апреля глава заседающего в Триполи Высшего государственного совета Ливии Халед Мишри. Месяц мусульманского поста Рамадан, в зависимости от положения Луны, должен начаться 23 или 24 апреля.

19 апреля сообщалось, что турецкие беспилотники и авиация ПНС Ливии сбрасывают листовки с русскоязычным обращением на территорию города Тархуна, где окружены силы Хафтара, на стороне которого воюют российские наемники ЧВК Вагнера. “Если вы хотите наслаждаться деньгами, которые вам заплатили, вы должны отступить сейчас и выйти из боя. Мы решили, что с вами мир не возможен. И мы убьем всех, кто отказывается оставить оружие. Это последний шанс для вас. Снег Москвы растает в огне вулкана. Аллах Акбар”, – сказано в тексте.



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