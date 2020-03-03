Минпромторг РФ внес предприятия оккупированного Крыма в список системообразующих

10:40 22.04.2020   Крым

Минпромторг РФ внес 246 компаний России в список системообразующих предприятий. Среди них есть компании, располагающиеся в оккупированных Крыму и Севастополе. 

В частности, в список вошли АО "Завод "Фиолент" из Симферополя, ООО "Титановые Инвестиции" с филиалом в Армянске и ПАО "Крымский содовый завод", производящее соду и соль в Красноперекопске, пишет РИА Новости

Также в список попали концерн "Алмаз-Антей", у которого есть севастопольское подразделение, и АО "Объединенная судостроительная корпорация", в которую входит центральное конструкторское бюро "Коралл" из Севастополя. 

Предприятия, признанные системообразующими, могут рассчитывать на особое внимание со стороны российских властей во время кризиса. В частности, им будут предоставлены льготные кредиты на пополнение оборотных средств, чтобы не допустить закрытия компании и увольнения сотрудников. 

Как сообщается на сайте Минпромторга, предприятие может быть признано системообразующим, если оно является градообразующим, оказывает существенное влияние на развитие региона, головной исполнитель или исполнитель первого уровня кооперации по гособоронзаказу, осуществляет деятельность по эксплуатации критической инфраструктуры и (или) обеспечению безопасности в Крыму, Севастополе, Калининградской области и в Дальневосточном федеральном округе, внедряет и разрабатывает технологии и важное программное обеспечение, предоставляет услуги по разработке государственных и информационных систем, общественно значимых сервисов и услуг по информационной безопасности, обеспечивает транспортную доступность удаленных территорий, производит товары, положение которых признано доминирующим на рынке.



Ще на цю тему:

13:20 16.04.2020
Оккупанты хотят отправить в санатории Крыма 500 тысяч льготников
17:00 10.04.2020
В оккупированном Крыму единственной системообразующей отраслью оказалось виноделие
10:40 02.04.2020
Госдума РФ одобрила законопроект об упрощении системы госзакупок в Крыму
10:40 23.03.2020
Мартовские заморозки негативно отразились на посевах зерновых в Крыму
14:00 17.03.2020
Малый бизнес в 2019 году заключил контракты с заказчиками Крыма на 1,1 млрд рублей
10:00 13.03.2020
Инфляция в оккупированном Крыму за 2019 год составила 2,6%
15:20 05.03.2020
Севастополю обещают дополнительно 1,3 млрд рублей на ремонт двух пригородных трасс
08:20 05.03.2020
Оккупанты сообщили, что экономика Крыма выросла за год на 5,1%
15:30 03.03.2020
Крым в разы увеличили объемы поставки алкогольной продукции боевикам "ЛНР/ДНР"
11:40 03.03.2020
Севастополю обещают более 1 млрд рублей на ремонт причалов городского транспорта
10:00 03.03.2020
Оккупанты отчитались на что потратили 9 млрд рублей за два месяца
08:40 20.02.2020
Оккупанты заявили о росте годового оборота розничной торговли в Севастополе
Новини
Азербайджан Азербайджан
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
20:00 10.04.2020
Азербайджан присоединился к межправительственному соглашению о сухих портах
09:40 08.04.2020
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов
10:30 03.04.2020
Громадяни Азербайджану з 5 квітня для виходу з дому повинні будуть посилати смс-повідомлення
Всі новини країни
Армения Армения
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
17:45 14.04.2020
У Вірменії надзвичайний стан через пандемію коронавірусу продовжили до 14 травня
14:01 13.04.2020
Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
18:00 10.04.2020
ЮВО: Летчики российской авиационной военной базы Эребуни выполнили ночные полеты в горах Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:30 17.04.2020
Болгарія зачиняє столицю на карантин через коронавірус
16:00 10.04.2020
Болгарія не закриватиме церкви на Великдень, але радять сидіти вдома
11:30 09.04.2020
Турция, Болгария и Греция надеются открыть туристический сезон к лету
13:40 08.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
Всі новини країни
Греция Греция
10:15 17.04.2020
Греція подвоює штрафи за порушення карантину на Великдень
15:40 16.04.2020
65% грецьких готелів готуються до банкрутства через епідемію коронавірус
09:41 15.04.2020
У Греції 1000 мігрантів переселять із таборів у готелі через пандемію
17:00 14.04.2020
СМИ: Греческий Кипр отложил буровые работы в морской зоне из-за Covid-19
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:20 22.04.2020
Россия пытается открыть нелегальный офис собственных спецслужб в Грузии - независимый эксперт
17:30 21.04.2020
Грузія продовжує надзвичайний стан до 22 травня
08:01 21.04.2020
Україна відреагувала на відновлення "бордеризації" на окупованих територіях Грузії
16:45 17.04.2020
Грузія продовжила термін легального перебування для іноземців
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:30 21.04.2020
В Молдове каждый четвертый инфицированный COVID-19 - медработник
14:15 21.04.2020
В Кишиневі у поминальні дні закриють кладовища і скасують громадський транспорт
14:45 17.04.2020
У Кишиневі відкрили великодні ярмарки "щоб уникнути скупчення людей у магазинах"
11:45 15.04.2020
У Молдові через коронавірус скасували Парад перемоги
Всі новини країни
Россия Россия
14:20 22.04.2020
На российском авианосце «Адмирал Кузнецов» учились бороться с пожарами
13:20 22.04.2020
Віталій Портников: Крах путінської Росії – це питання часу
12:40 22.04.2020
До конца мая Россия спустит на воду секретную атомную подлодку с "Посейдонами"
11:20 22.04.2020
Польша отказалась от российской нефти
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:45 21.04.2020
Румунія з 15 травня планує поступово скасовувати карантин
11:30 17.04.2020
У Румунії розробили апарат для очищення повітря від COVID-19
18:20 16.04.2020
Уряд Румунії змінив правила для вірян і церков на Великдень
08:20 16.04.2020
COVID-19: Грузия и Румыния решили продлить чрезвычайное положение
Всі новини країни
Турция Турция
12:00 22.04.2020
Турция наращивает экспорт судов и яхт
14:45 21.04.2020
Ердоган оголосив комендантську годину у перші дні Рамадану
13:45 21.04.2020
Паром «Грейфсвальд» доставил в Черноморск подаренные СИЗ из Турции
11:45 21.04.2020
Трамп і Ердоган домовилися про співпрацю у боротьбі з Covid-19
Всі новини країни
Украина Украина
15:20 22.04.2020
У Миколаєві вперше майбутніх «штормових беретів» тренують на курсі морського піхотинця / Фото
15:00 22.04.2020
Расчеты С-400 оккупантов провели в Крыму учения по противовоздушной обороне
14:40 22.04.2020
Чубаров опублікував документи з обвинуваченнями від «кримського управління Слідкому РФ»
14:00 22.04.2020
В Крыму исчез заместитель министра культуры Москвы
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд