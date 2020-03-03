Минпромторг РФ внес 246 компаний России в список системообразующих предприятий. Среди них есть компании, располагающиеся в оккупированных Крыму и Севастополе.

В частности, в список вошли АО "Завод "Фиолент" из Симферополя, ООО "Титановые Инвестиции" с филиалом в Армянске и ПАО "Крымский содовый завод", производящее соду и соль в Красноперекопске, пишет РИА Новости.

Также в список попали концерн "Алмаз-Антей", у которого есть севастопольское подразделение, и АО "Объединенная судостроительная корпорация", в которую входит центральное конструкторское бюро "Коралл" из Севастополя.

Предприятия, признанные системообразующими, могут рассчитывать на особое внимание со стороны российских властей во время кризиса. В частности, им будут предоставлены льготные кредиты на пополнение оборотных средств, чтобы не допустить закрытия компании и увольнения сотрудников.

Как сообщается на сайте Минпромторга, предприятие может быть признано системообразующим, если оно является градообразующим, оказывает существенное влияние на развитие региона, головной исполнитель или исполнитель первого уровня кооперации по гособоронзаказу, осуществляет деятельность по эксплуатации критической инфраструктуры и (или) обеспечению безопасности в Крыму, Севастополе, Калининградской области и в Дальневосточном федеральном округе, внедряет и разрабатывает технологии и важное программное обеспечение, предоставляет услуги по разработке государственных и информационных систем, общественно значимых сервисов и услуг по информационной безопасности, обеспечивает транспортную доступность удаленных территорий, производит товары, положение которых признано доминирующим на рынке.