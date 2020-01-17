В оккупированной Ялте 34 человека отправлены в изоляцию после контакта с волонтерами, у которых диагностировали коронавирус.

Об этом сообщил глава оккупационной администрации Ялты Иван Имгрунт, пишет РИА Новости.

Зараженные волонтеры – семейная пара.

"Как было установлено, к семье из другого региона страны приехал знакомый, зараженный коронавирусной инфекцией. Сейчас они находятся в инфекционном отделении больницы. На домашнюю изоляцию, под наблюдение отправлены все, кто мог контактировать с этой семьей – 34 человека", - сообщил Иван Имгрунт.

Он подчеркнул, что заражение COVID-19 произошло не в ходе выполнения семейной парой волонтерских функций, однако добровольческий штаб перенесен из здания оккупационной администрации города.

Ведется постоянный мониторинг состояния волонтеров.

О заболевшей паре волонтеров из Ялты 18 апреля сообщила главный санитарный врач по оккупированным Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская. Она уточнила, что они проходили регистрацию на сайте администрации города. После чего развозили продукты и лекарства нуждающимся. В дома не заходили, продукты питания и медикаменты оставляли перед дверями квартир.