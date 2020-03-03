Запуск поездов в Крым по новым направлениями перенесли до улучшения эпидемиологической обстановки
|10:00 22.04.2020
|Крым
Старт движения 9 поездов в оккупированный Крым, запланированный на весну, переносится в связи со снижением пассажиропотока и до улучшения эпидемиологической обстановки.
Речь идет о из поездах из Екатеринбурга, Кисловодска, Мурманска, а также из Москвы в Севастополь, Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию и Феодосию, сообщили в пресс-службе компании «ГСЭ», пишет издание КИА.
Уже оплаченные билеты вернут по месту их приобретения в течение 30 дней с даты отмененного поезда без взимания сбора за возврат.
Оккупанты сообщают, что ограничений и изменений в графики курирования поездов из Санкт-Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь не вводилось.
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