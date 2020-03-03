Старт движения 9 поездов в оккупированный Крым, запланированный на весну, переносится в связи со снижением пассажиропотока и до улучшения эпидемиологической обстановки.

Речь идет о из поездах из Екатеринбурга, Кисловодска, Мурманска, а также из Москвы в Севастополь, Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию и Феодосию, сообщили в пресс-службе компании «ГСЭ», пишет издание КИА.

Уже оплаченные билеты вернут по месту их приобретения в течение 30 дней с даты отмененного поезда без взимания сбора за возврат.

Оккупанты сообщают, что ограничений и изменений в графики курирования поездов из Санкт-Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь не вводилось.