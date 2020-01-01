Российский десантный корабль направился в сирийский Тартус

09:40 22.04.2020   Россия

Большой десантный корабль "Новочеркасск", миновав Босфор, проследовал в акваторию Средиземного моря. 

Об этом во вторник, 21 апреля, сообщаил Интерфакс со ссылкой на данные турецких интернет-порталов, отслеживающих передвижение кораблей и судов через Черноморские проливы, пишет flot.com.

По утверждению турецких источников, БДК "Новочеркасск" направляется в сирийский порт Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море. 

Отмечается осадка корабля, который идет сильно нагруженным. 

Для "Новочеркасска" это уже второй поход в Сирию в 2020 году: ранее корабль проследовал в Тартус в марте. Всего российские БДК с января по март совершили по меньшей мере шесть походов в Сирию. 

Большие десантные корабли и вспомогательные суда ВМФ РФ, а также зафрахтованные суда регулярно задействуют в операции под неофициальным названием "Сирийский экспресс" по доставке боеприпасов для российской авиагруппы на базе Хмеймим под Латакией и сирийской правительственной армии, ведущей бои с исламистами. 

"Новочеркасск" – большой десантный корабль проекта 775, находится в строю с 1987 года. Способен брать на борт усиленную танковую роту: 12 танков либо 17 БМП или БТР, а также до 250 человек десанта. Автономность плавания – шесть месяцев. Вооружение – две спаренные артиллерийские установки АК-725 калибра 57 мм, две пусковые установки реактивной системы залпового огня А-215 "Град-М", четыре пусковые установки ЗРК "Стрела-3" и переносные зенитные ракетные комплексы "Игла".



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