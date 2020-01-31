В оккупированном Крыму возобновили работу судостроительные заводы "Залив" и "Море"
|09:20 22.04.2020
|Крым
Судостроительные заводы "Залив" (Керчь) и "Море" (Феодосия) в оккупированном Крыму возобновили работу на заказах гражданского и военного направлений.
Об этом сообщает министерство промышленной политики оккупированного Крыма, пишет sudostroenie.info.
Сроки завершения строительства и сдачи гражданских судов на заводе "Море" будут скорректированы только в случае возможного продолжения распространения коронавируса. В то же время, в нынешнем году предприятие готово к увеличению гражданских заказов.
Что касается "Залива", то завод подтверждает техническую возможность и готовность в строить суда в установленные сроки.
К работе приступили все сотрудники, кроме лиц старше 65-ти лет, беременных женщин и работников с хроническими заболеваниями.
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