Судостроительные заводы "Залив" (Керчь) и "Море" (Феодосия) в оккупированном Крыму возобновили работу на заказах гражданского и военного направлений.

Об этом сообщает министерство промышленной политики оккупированного Крыма, пишет sudostroenie.info.



Сроки завершения строительства и сдачи гражданских судов на заводе "Море" будут скорректированы только в случае возможного продолжения распространения коронавируса. В то же время, в нынешнем году предприятие готово к увеличению гражданских заказов.

Что касается "Залива", то завод подтверждает техническую возможность и готовность в строить суда в установленные сроки.

К работе приступили все сотрудники, кроме лиц старше 65-ти лет, беременных женщин и работников с хроническими заболеваниями.