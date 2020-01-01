В оккупированном Севастополе ООО «Рыбоконсервный комбинат «Аквамарин» задолжало сотрудникам почти 10 млн рублей – заработная плата не выплачивается более двух месяцев.

«Комбинат своевременно не выплатил заработную плату 179 работникам за февраль-март 2020 года. Размер задолженности за этот период составил 9,1 млн рублей», – сообщает пресс-служба оккупационной прокуратуры города, пишет Новый Севастополь.

Материалы проверки направлены в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

Кроме того, комбинат не предоставлял сведения о просроченной задолженности по заработной плате в управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю. В связи с этим прокурором возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 13.19 КоАП РФ (непредоставление респондентами субъектам официального статистического учета первичных статистических данных в установленном порядке).

Ранее оккупационное ведомство сообщало, что на предприятии не выплачивалась заработная плата за декабрь 2019 года, январь и февраль 2020 года – долг перед сотрудниками составлял почти 13 млн рублей.

Рыбоконсервный комбинат «Аквамарин» выпускает консервированную сардину, кильку и бычки под торговой маркой «Аквамарин». На сайте комбината сказано, что его мощность составляет 10 млн банок в месяц, а продукция «успешно экспортируется» в страны Европы, Азии, Африки, Америки.