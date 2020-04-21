Авіація НАТО провела масштабні навчання над Балтійським морем / Відео
|08:40 22.04.2020
|Россия
Північноатлантичний Альянс провів практичні багатонаціональні навчання з організації повітряного патрулювання над Балтійським морем.
Про це повідомляється на сайті Повітряного командування НАТО, пише Апостроф.
"Повітряні сили чотирьох країн НАТО і двох країн-партнерів за участю літака НАТО E-3A AWACS 20-21 квітня провели тренувальні польоти в певних ділянках міжнародного повітряного простору над Балтійським морем. Метою навчань "Ramstein Alloy 20-1" було відпрацювання процедур і координації зусиль союзників і партнерів ", - йдеться в повідомленні.
У навчаннях брали участь бельгійські та польські винищувачі F-16, литовські транспортний літак C-27 і пошуково-рятувальний вертоліт, німецькі літаки Eurofighter і повітряний заправник A400M, а також фінські бойові літаки F-18 і JAS-39 ВПС Швеції.
Були відпрацьовані кілька сценаріїв, включаючи супровід літака, який втратив зв'язок із засобами цивільного повітряного контролю, що вимагало координації міжнародних зусиль по ідентифікації і перехоплення такого повітряного судна.
Бельгійський винищувач після умовної аварії був "врятований" литовськими рятувальниками з використанням пошукового вертольота. Німецький повітряний танкер зробив повітряну дозаправку фінських і шведських винищувачів, які після цього взяли участь у імітації повітряного бою, хід якого контролювався системою AWACS.
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