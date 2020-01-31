Пірати біля берегів Беніну напали на судно і викрали українця

08:20 22.04.2020   Украина

У результаті нападу на  Tommi Ritscher пірати захопили громадянина України, повідомив директор департаменту консульської служби українського Міністерства закордонних справ Сергій Погорельцев. За його словами, українця вивезли в невідомому напрямку.

"За попередньою інформацією, в результаті нападу захоплений і вивезений у невідомому напрямку 1 громадянин України - член  судна", - повідомив Погорільців у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", пише ZN,UA.

За його словами, у понеділок посольство України в Німеччині отримало повідомлення про те, що біля берегів Беніну пірати напали на судно Tommi Ritscher, яке ходило під прапором Португалії. Оператором судна є німецька компанія Transeste Schiffahrt Gmbh.

Погорельцев додав, що компанія-оператор створила кризовий штаб. Генконсульство України в Гамбурзі встановило контакт з оператором судна для того, щоб з'ясувати обставини справи. Українське посольство в Нігерії, що відповідає за Бенін, звернулося до бенінстких компетентних органів для підтвердження факту захоплення українця.

Також Погорельцев запевнив, що справа перебуває на контролі причетних закордонних дипломатичних установ України та Департаменту консульської служби МЗС. За даними ЗМІ, серед членів екіпажу судна є громадяни Росії, Болгарії та Філіппін.



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