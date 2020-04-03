В подразделении минно-розыскной службы Черноморского флота РФ проведены учения
|08:00 22.04.2020
|Крым
В морском инженерном полку армейского корпуса Черноморского флота страны-агрессора, проведены занятия по подготовке расчетов минно-розыскной службы.
В ходе проведения практических занятий военнослужащие прошли обучение поспециальности «вожатый минно-розыскной собаки» и освоили различные методики работы и навыки ухода за своими питомцами, пишет пресс-служба Минобороны России.
Обучение с кинологами были проведены на специальной тренировочной полосе. Личный состав вместе с собаками отработал комплекс учебных занятий по дрессировке с преодолением полосы препятствий, поиску замаскированных мин и обнаружению взрывчатых веществ в различных предметах.
Также военнослужащие изучали основные требования безопасности в ходе проведения инженерной разведки местности, порядок действий при обнаружении собакой взрывоопасных предметов и дальнейшем их обезвреживании.
В свою очередь каждая собака продемонстрировала свои навыки на местности в определении различных взрывчатых веществ — дымного и бездымного черного пороха, аммонита, тротила, тола и пластита, спрятанных в различных предметах.
В настоящее время в составе инженерного подразделения ЧФ проходят службу порядка 10 собак различных пород: немецкие, кавказские и восточно-европейские овчарки, хорошо зарекомендовавшие себя при проведении минно-розыскных работ.
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