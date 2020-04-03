В пятницу, 17 апреля, адвокат Лиля Гемеджи посетила в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области гражданского журналиста Наримана Мемедиминова. Политзаключенный отметил, что в условиях коронавирусной пандемии обработку камер они проводят самостоятельно. Им выдали специальное средство для этого, но какое это средство - ему остаётся неизвестным.

Об этом сообщает "Крымская солидарность", передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.

Адвокат отмечает, что во время встречи они говорили о распространяющейся коронавирусной инфекции и содержании людей в местах несвободы, а также о мерах, предпринимаемых СИЗО для обеспечения безопасности этих людей в местах несвободы

"Обработку камеры осуждённые проводят своими средствами. Уточнил, что им была выдана бутылка средства, для обработки поверхностей, для мытья рук. Но какое это средство - ему остаётся неизвестным. Средство не имеет запаха и цвета, но со слов администрации СИЗО, оно предназначено для того, чтобы обрабатывать поверхности в условиях распространения инфекции", - рассказала Лиля Гемеджи.

Политзаключенный выглядит хорошо, настрой у него боевой. Готовится к участию в суде апелляционной инстанции по рассмотрению жалобы на приговор Южного окружного военного суда.

Напомним, что 22 марта 2018 года российские силовики провели обыск в доме у активиста "Крымской солидарности", гражданского журналиста Наримана Мемедеминова в селе Холмовка Бахчисарайского района. По словам его жены, обыск проводился в жесткой форме, силовики выломали входную дверь и применяли нецензурные слова. Самого мужчину задержали по подозрению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Уже более года Мемедеминов незаконно удерживается под стражей. За данный период по отношению к Нариману Мемедеминову неоднократно нарушалось право на справедливый суд, в частности, ему регулярно продлевали срок содержания стражей и отклоняли апелляционные жалобы. Также нарушалось право на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья. 27 сентября, в Северо-Кавказском окружном военном суде "прокурор" потребовал приговорить гражданского журналиста Наримана Мемедеминова к шести годам лишения свободы. 2 октября , в Южном окружном военном суде прошло судебное заседание по "делу Наримана Мемедеминова", в ходе которого суд приговорил гражданского журналиста к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселения, а также запретил заниматься администрированием сайтов в течение двух лет.