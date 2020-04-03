В Молдове каждый четвертый инфицированный COVID-19 - медработник
|20:30 21.04.2020
|Молдова
Из 2,5 тыс. инфицированных коронавирусом в Молдове четверть составляют медицинские работники.
Об этом информирует Цензор.Нет со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Число медицинских работников, инфицированных COVID-19, достигло 644 человек. Из общего числа 2 548 инфицированных человек врачей - 169, фельдшеров - 44, вспомогательного персонала - 195, фармацевтов - 13", - говорится в сообщении Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы.
Из общего количество скончавшихся от коронавируса 72 человек - шестеро медицинских работников.
В лабораторных условиях в Молдове было проведено 11 962 теста. Выздоровели 505 пациентов. Согласно данным Минздрава, 195 человек находятся в тяжелом состоянии, 10 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.Источник: https://censor.net.ua/n3190488
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