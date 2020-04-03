Поліція відкрила кримінальну справу за незакриття одеського ринку «Привоз»

20:15 21.04.2020   Украина

Поліція Одеської області відкрила провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням (стаття 325 Кримінального кодексу України) на найстарішому одеському ринку «Привоз».

Про це повідомив 21 квітня заступник керівника головного управління Національної поліції в Одеській області Сергій Махотін, передає Радіо Свобода.

«На даний час по даному факту в Приморському відділі поліції відкрито кримінальне провадження. Зараз складена певна кількість протоколів як про порушення порядку торгівлі, так і про порушення порядку карантину», – зазначив Махотін.

За його словами, три чверті ринку «Привоз» не працюють, залишилися тільки декілька павільйонів.

Раніше голова поліції Одеської області Олег Бех, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, повідомляв, що правоохоронці направляли в Одеську міську раду вже чотири листи про необхідність закрити міські ринки, в тому числі «Привоз».

В прес-службі одеської міської ради Радіо Свобода повідомили, що не планують закривати ринки, оскільки не бачать законних підстав це робити. «Постанову №5 дійсно відмінили, але вона не давала дозвіл на роботу ринків, а навпаки, регулювала умови їх роботи: відстань, захист і тому подібне. Відміна постанови, навпаки, спростила роботу продовольчих ринків», – зазначили в пресслужбі.

Ринки на карантин в Україні закрили з 14 квітня. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, він скасував свою постанову про умови роботи для продовольчих ринків, оскільки місцева влада допустила відкриття ринків в антисанітарних умовах.



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