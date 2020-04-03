Оккупанты РФ в Крыму продолжают притеснения священников и общины ПЦУ, - МИД Украины
|20:01 21.04.2020
|Крым
Российские оккупационные власти продолжают систематические гонения религиозных общин на территории Крыма.
Об этом заявили в МИД Украины, информирует Цензор.Нет.
На территории оккупированного РФ Крыма из 49 религиозных общин Крымской епархии ПЦУ осталось всего 7, из 23 священнослужителей – всего 4, подчеркивают в МИД.
Украинкое внешнеполитическое ведомство призывает международное сообщество продолжать давление на Россию с целью "прекращения репрессий на полуострове".
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