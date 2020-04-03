"Судья" оккупированного Крыма предстанет перед судом за государственную измену - прокуратура АРК
|19:41 21.04.2020
|Крым
В прокуратуре АР Крым сообщили, что экс-судья Апелляционного суда полуострова, которая после аннексии перешла на службу к незаконно созданным судебным органам государства-оккупанта, предстанет перед судом за государственную измену. "Судье" грозит до 15 лет лишения свободы.
"Следствием установлено, что «судья», действия которой квалифицируются как государственная измена, после оккупации полуострова в 2014 году, изменив присяге на верность народу Украины, перешла на службу к незаконно созданным судебным органам государства-оккупанта", - говорится в сообщении, передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.
Отмечается, что "судья" принимала непосредственное участие в реализации политики государства-оккупанта, которая направлена на преследование граждан Украины несогласных с оккупацией полуострова.
"Таким образом, бывшая судья Апелляционного суда АР Крым обеспечила надлежащее функционирование незаконно созданных на оккупированной территории судебных органов, нарушила права граждан Украины на свободу и личную неприкосновенность. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет", - добавили в ведомстве.
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