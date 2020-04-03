Фигуранта второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Яшара Муединова поместили на принудительную психиатрическую экспертизу в "Крымскую республиканскую психиатрическую больницу №1". Его удерживают вместе с человеком, который со слов самого политзаключенного, имеет серьезные психологические отклонения, поскольку ведет себя неадекватно, все время провоцирует Муединова на конфликты. Известно, что пребывая в СИЗО, этот человек убил своего сокамерника.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" с ссылкой на адвоката Венеру Абдышаеву.

На принудительную психиатрическую экспертизу политзаключенного отправили 2 апреля 2020 года. Ее планируют завершить к 30 апреля.

"Муединов сообщил мне, что его содержат вместе с человеком, который с его слов, имеет серьезные психологические отклонения, поскольку ведет себя неадекватно, все время провоцирует Муединова на конфликты. Известно, что пребывая в СИЗО, этот человек убил своего сокамерника. Круглосуточное пребывание Муединова в камере с данным человеком оказывает негативное воздействие на психологическое состояние моего подзащитного", - прокомментировала адвокат.

Яшар Муединов сообщил защитнику, что неоднократно обращался к заведующей мужским отделением стационарной судебно-психиатрической экспертизы с просьбой перевести человека в другую палату. Она его просьбы о переводе проигнорировала.

"Я считаю, что сейчас мой подзащитный находится в опасности и бездействиями со стороны, в том числе, заведующей отделением, нарушаются права моего подзащитного, который подвергается при прохождении судебно-психиатрической экспертизы неправомерному психологическому воздействию в стенах медицинского учреждения. В связи с данными обстоятельствами мной подготовлена жалоба в прокуратуру и заявления в администрацию больницы. Со слов Муединова, я знаю, что и Айвазов Раим находится в таком же положении, как и он», - рассказала Венера Абдышаева.

Напомним, что 27 марта 2019 года российские силовики в оккупированном Крыму провели массовые обыски в 26 домах крымских татар. У некоторых активистов изъяли литературу, которую, по данным "Крымской солидарности", силовики сами и подкинули. Помимо книг и брошюр, у людей изымали телефоны, планшеты, ноутбуки, паспорта. Силовики вели себя грубо. Сообщается, что они применяли физическую силу по отношению к задержанным. В дома заходили в обуви. Адвокатов, приехавших на место проведения обысков, не допускали к подзащитным. По результатам было задержано 20 человек, которых подозревают в причастности к запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир". 28 марта задержали еще троих крымскотатарских активистов, в домах которых в их отсутствие были проведены обыски. 27-28 марта оккупационный суд арестовал всех 23 задержанных после обысков крымскотатарских активистов. Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Впоследствии всем фигурантам "дела" неоднократно продлевали сроки ареста.