Военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов ЧФ РФ провели тренировку по развертыванию поста разведки в обозначенном районе.

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.

Расчёты БПЛ из состава морской авиации и противовоздушной обороны ЧФ РФ совершили марш в данный район. Развернули пост управления и провели разведку местности с помощью БЛА «Орлан».

Разведка с воздуха проводилась с целью поиска замаскированного командного пункта условного противника. Цель «врага» — подготовка плацдарма для высадки с воды десанта.

В тренировке приняли участие несколько расчётов. Отметим участие смешанных расчетов, 50% состава которых — женщины-военнослужащие.

«Противника» необходимо было засечь в кратчайшее время при полете беспилотника на одной заправке топливного бака.