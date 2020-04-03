Оккупанты провели разведку местности и поиск «вражеского» командного пункта
|19:01 21.04.2020
|Крым
Военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов ЧФ РФ провели тренировку по развертыванию поста разведки в обозначенном районе.
Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.
Расчёты БПЛ из состава морской авиации и противовоздушной обороны ЧФ РФ совершили марш в данный район. Развернули пост управления и провели разведку местности с помощью БЛА «Орлан».
Разведка с воздуха проводилась с целью поиска замаскированного командного пункта условного противника. Цель «врага» — подготовка плацдарма для высадки с воды десанта.
В тренировке приняли участие несколько расчётов. Отметим участие смешанных расчетов, 50% состава которых — женщины-военнослужащие.
«Противника» необходимо было засечь в кратчайшее время при полете беспилотника на одной заправке топливного бака.
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