"Новая газета" сообщила о введении федеральных войск РФ в Чечню. Военные утверждают, что это плановые маневры

18:41 21.04.2020   Россия

20 апреля днем в Надтеречный район Чеченской республики были введены федеральные войска России

Вдоль трассы местные жители засняли на видеорегистраторы большое скопление «Уралов» и палаточные городки, которые военные разбили в окрестностях сел Братское, Бено-Юрт, Знаменское. Источники «Новой» в силовых структурах Надтеречного района не знали о появлении военных и неуверенно предположили, что это учения. Однако, все учения (например, учение войск радиационной и биологической защиты, которое 5 апреля проходило по всему СКФО) оформляются межведомственным приказом, то есть местные подразделения МВД, ФСБ и СК по крайней мере знают о датах, дислокации и задачах армейских учений.

Во-вторых, обычно учения проводятся на полигонах Надтеречного района, вдалеке от населенных пунктов, ближе к лесному массиву. В этом случае военные разбили палаточные городки в непосредственной близости к селам и выставили между ними свои блокпосты. С такой активностью федеральных военнослужащих местные жители давно уже не сталкивались. Происходящее вызвало много вопросов, особенно учитывая тот факт, что сейчас проезд по Чечне и без того блокируется сотрудниками чеченской полиции, обеспечивающими режим жесткого карантина.

ОБНОВЛЕНИЕ

21.04 В Южном военном округе заявили, что не вводили дополнительных войск в Чечню, но подтвердили, что  «дислоцированная в республике 42-я мотострелковая дивизия занимается плановой боевой подготовкой в пункте постоянном дислокации», – сказал пресс-секретарь округа. Однако, главный момент, о котором шла речь в сообщении «Новой газеты», почему военные «занимаются плановой боевой подготовкой» в непосредственной близости от населенных пунктов Чечни, передвижение в которых для гражданского населения ограничено чеченскими властями в силу режима «жесткого карантина», представитель Минобороны не прояснил. 

В Чечне, по данным на вечер 20 апреля, зафиксировано 264 случая заражения коронавирусом, пять человек скончались, 19 – выздоровели.
Республика с 5 апреля закрыла свои границы для всех, кроме поставщиков продовольствия, лекарств и медоборудования, а также транзитного транспорта. В прошедшие выходные жителям Чечни было запрещено выходить из дома.



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