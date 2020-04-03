Перевалила за 100: РНБО показала статистику щодо COVID-19 у Криму та "Л/ДНР"
|18:21 21.04.2020
|Крым
Кількість випадків зараження коронавірусом на тимчасово окупованих територіях досягла 123.
Йдеться про окремі райони Донецької та Луганської областей, а також про Крим, передає OBOZREVATEL.
Про це сказано в оперативній інформації за 21 квітня про поширення COVID-19 і заходи, які вживаються для боротьби з епідемією. Матеріали оприлюднені РНБО.
Зазначається, що станом на 9:00 21 квітня на тимчасово окупованих територіях Донецької області кількість хворих на коронавірус становить 36 осіб, а на тимчасово окупованих територіях Луганської області – 24 особи.
Що стосується захопленого Криму, то там офіційно підтверджені 63 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. З них 45 на тимчасово окупованих територіях АРК і 18 у Севастополі. Летальних наслідків не зафіксовано.
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