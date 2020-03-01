Документы украинских моряков с истекшим сроком будут действительны еще до трех месяцев — МИУ

18:01 21.04.2020   Украина

Срок действия выданных в Украине сертификатов и паспортов находящихся в рейсе моряков, истекающий в марте-июне 2020 года, продлен на срок до трех месяцев.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, передают Порты Украины.

Как указала пресс-служба, дополнительно к письму Мининфраструктуры от 23 марта 2020 года №890/46/14-20 в Международную морскую организацию (IMO) направлено письмо от 13.04.2020 года №5021/46/10-20, в котором подробно освещена информация о продлении срока действия квалификационных документов моряков и других документов моряков, которые являются обязательными в соответствии с требованиями международного законодательства (удостоверение личности моряка и медицинских справок моряка), а также судовых документов.

«Срок действия украинских Свидетельств о квалификации (CoC и CoP) моряков на борту судов, срок действия которых истекает в период с 1.03.2020 по 30.06.2020, продлен до трех месяцев с дата истечения срока действия в случае выполнения таких требований: государство флага судна признает такое продление; трудовой договор моряка должен быть продлен на тот же период и на тех же основаниях и условиях. Дополнительные обращения к украинским властям не требуются. (…) Рассматривая эту ситуацию как форс-мажор в отношении украинских медицинских справок, следуя положениям о неотложных случаях, разрешенным положением 1/9 Конвенции ПДНВ 1978 года, Министерство инфраструктуры Украины разрешает морякам работать без действующей медицинской справки при условии, что срок не превышает трех месяцев и моряк имеет медицинскую справку с недавно истекшей датой. (…) Срок действия документов, удостоверяющих личность украинских моряков, на судах, срок действия которых истекает в период с 1.03.2020 по 30.06.2020, продлен до трех месяцев с даты истечения срока действия», — говорится в документе.

Министерство проинформировало также, что сертификаты лоцманов, срок действия которых истек 1 марта 2020 года или позднее, в связи с исключительными обстоятельствами, вызванными вспышкой COVID-19, остаются в силе до 30 июня 2020 года.

Ознакомиться с полным текстом документа можно по ссылке

В Мининфраструктуры отметили, что в случае дальнейшего распространения в мире и/или в Украине заболеваний, вызванных коронавирусной болезнью Covid-19, будет срочно рассмотрен вопрос о повторном продлении срока действия всех квалификационных документов моряков, которые требуются в соответствии с международным и национальным законодательством.



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