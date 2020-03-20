Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що після 15 травня можна буде послабити заходи, введені через пандемію коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті глави держави.

"Зараз саме час подумати над тим, що називається планом послаблення, коли умови будуть виконані. Зараз діє чинний указ про надзвичайний стан, який закінчується 15 травня. Отже, після 15 травня, якщо кількість інфікованих людей зменшиться, чи зменшиться кількість загиблих від цієї хвороби, якщо ми всі будемо дотримуватися заходів і справи йтимуть добре, ми зможемо перейти до поступового послаблення", - сказав Йоганніс.

Він підкреслив, що скасування обмежень буде здійснюватися поетапно. "не буде різкого послаблення, бо фахівці кажуть нам, що вірус не зникне, тому нам доведеться продовжувати життя з певними обмеженнями. Однак ці питання будуть вирішуватися на основі наукових та медичних доказів політиків, уряду", - сказав президент.

Йоганніс засудив насильство в деяких районах Бухареста та інших румунських містах, які потребували втручання поліції протягом вихідних.

"Були люди, які не розуміли, чому вони повинні дотримуватися правил. Ми не можемо терпіти таких насильницьких проявів, оскільки ця пандемія створює проблеми для всіх нас", - сказав він.

У Румунії підтверджено 9248 випадків коронавірусної інфекції, в результаті хвороби померли 482 осіб.