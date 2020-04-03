Грузія продовжує надзвичайний стан до 22 травня
|17:30 21.04.2020
|Грузия
Надзвичайний стан у Грузії через коронавірус продовжать до 22 травня.
Про це заявив радник прем'єр-міністра Грузії Іраклій Чіковані, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".
У зв'язку з пандемією коронавірусу в Грузії 21 березня на один місяць, до 21 квітня, було оголошено надзвичайний стан, проте 14 квітня стало відомо, що уряд звернеться до президента з проханням продовжити надзвичайний стан до 10 травня.
Однак сьогодні уряд прийняв рішення продовжити надзвичайний стан в країні до 22 травня.
Як повідомлялося, Грузія продовжила термін легального перебування іноземців на території країни до 30 червня через епідемію коронавірусу.
Ще на цю тему:
16:30 21.04.2020
Корея дала Україні $700 тисяч на боротьбу з коронавірусом – МЗС
Корея дала Україні $700 тисяч на боротьбу з коронавірусом – МЗС
16:15 21.04.2020
На Миколаївщині зафіксували першу смерть від COVID-19
На Миколаївщині зафіксували першу смерть від COVID-19
14:01 21.04.2020
За добу в Миколаївській області подвоїлася кількість випадків зараження коронавірусом
За добу в Миколаївській області подвоїлася кількість випадків зараження коронавірусом
11:15 21.04.2020
Одеської області міська лікарня закривається на карантин через зростання кількості випадків COVID-19 серед медичних працівників
Одеської області міська лікарня закривається на карантин через зростання кількості випадків COVID-19 серед медичних працівників
18:41 17.04.2020
Глава МОЗ Німеччини: Епідемію COVID-19 у країні взяли під контроль
Глава МОЗ Німеччини: Епідемію COVID-19 у країні взяли під контроль
20:41 15.04.2020
Подвійні стандарти РПЦ: в Україні "зазивають" на службу, а у Росії дотримуватися карантину
Подвійні стандарти РПЦ: в Україні "зазивають" на службу, а у Росії дотримуватися карантину
15:45 15.04.2020
У Миколаєві – перший випадок COVID-19, захворіла шестирічна дівчинка
У Миколаєві – перший випадок COVID-19, захворіла шестирічна дівчинка