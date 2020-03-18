В ЄС не домовилися щодо прагнень країн "Східного партнерства" і стурбовані безвізом - ЗМІ

17:15 21.04.2020   Украина

Країни-члени Євросоюзу поки не дійшли згоди щодо прагнення країн "Східного партнерства" до набуття членства і стурбовані наслідками вже здійсненої візової лібералізації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в документі, опублікованому Радіо Свобода.

Документ обговорюється дипломатами з 27 країн ЄС. Він є відповіддю на комюніке Європейської комісії про "Східне партнерство", яке було представлено минулого місяця, і, як очікується, буде схвалено найближчими днями.

Обговорюваний документ як і раніше містить кілька висновків у квадратних дужках, що означає, що одностайності щодо зазначених пунктів ще не досягнуто.

Чиновники повідомили на умовах анонімності, що Франція, підтримувана деякими південними державами-членами ЄС, наполягає на тому, щоб взяти в дужки фразу, в якій йдеться, що "Рада визнає європейські устремління та європейський вибір відповідних східних партнерів, як зазначено в угоди про асоціацію".

Проте, офіційні особи заявили, що вони очікують, що Франція в підсумку відступить, оскільки ця фраза вже кілька років є стандартом ЄС для визнання того, що країни "Східного партнерства", такі як Грузія, Молдова і Україна, можуть приєднатися до блоку в майбутньому.

У параграфі, що описує необхідність розширення можливостей східних партнерів для протидії гібридним загрозам і зловмисній кіберактивності, деякі країни також намагаються додати слова "нагадуючи про неконфронтаційний підхід "Східного партнерства".

Однак члени Ради, схоже, повністю згодні, коли мова заходить про можливість призупинити візову лібералізацію.

Хоча призупинення не вважається неминучим, в документі йдеться, що країни-члени "відзначають, що велика кількість необґрунтованих заяв про надання притулку громадянами деяких країн-партнерів в країнах-членах ЄС викликає занепокоєння".

І Німеччина, і Швеція в минулому скаржилися на те, що грузинські злочинні угруповання використовували лібералізацію віз для скоєння крадіжок в цих країнах.

 



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