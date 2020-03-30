Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель запевнив міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в незмінності санкційної політики ЄС щодо Росії.

Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами телефонної розмови дипломатів напередодні засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, де особлива увага буде приділена Україні, передає Укрінформ.

"Очільник дипломатії ЄС запевнив, що санкційна політика Євросоюзу щодо Росії залишається незмінною. Він зауважив, що санкції проти Росії мають зберігатися до повного виконання нею Мінських домовленостей і відновлення територіальної цілісності та суверенітету України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Кулеба детально поінформував Борреля про ситуацію на лінії розмежування, де тривають обстріли з боку тимчасово окупованих Росією територій Донецької і Луганської областей.

Глава МЗС відзначив нещодавній прогрес у питанні обміну утримуваними особами. Водночас міністр зауважив, що за іншими напрямами перемовин у Мінську досягнути поступу поки що не вдається. Він наголосив, що метою України надалі залишається досягнення миру на Донбасі.

Окрему увагу Кулеба звернув на становище українських політв’язнів, які досі незаконно утримуються у Криму та на території Росії.

Сторони обговорили пріоритети ключових реформ в Україні.

Співрозмовники домовилися також активізувати спільні зусилля України та ЄС у протидії дезінформації, обсяг якої у часи пандемії значно зріс.

Глава зовнішньополітичного відомства подякував Європейському Союзу за пакет підтримки України у 190 мільйонів євро.

У відповідь на запрошення Кулеби Жозеп Боррель підтвердив готовність відвідати Україну з візитом, щойно ситуація дозволить відновити закордонні подорожі, та підкреслив, що це буде його перший закордонний візит.