Тисячі російських військових, які мали марширувати під час параду з нагоди Дня перемоги в Росії, на два тижні відправлені на карантин через побоювання зараження коронавірусом.

Міністерство оборони Росії повідомило, що 15 тисяч військових, які взяли участь у репетиції параду, будуть відправлені до своїх постійних військових гарнізонів та перебуватимуть в ізоляції протягом двох тижнів, повідомляє Голос Америки.

При цьому не уточнюється, як пише видання NYT, чи в когось із військових був знайдений коронавірус, чи це рішення є профілактичним кроком. Офіційні особи при повідомляють, що вся військова техніка, яка була задіяна під час репетицій, пройде ретельну дезінфекцію.

Парад на честь Дня перемоги, який мав відбутися 9 травня, президент Путін переніс ще кілька днів тому. Нової дати параду поки не названо.

На відео, яке потрапило в соцмережі, видно, як військові, які беруть участь у репетиції параду, не мають масок та не тримають дистанцію, хоча на той момент в Москві вже був введений карантин. Міноборони РФ підтвердило, що репетиція відбувалась першого квітня, через два дні після введення карантину.

Росія на час публікації матеріалу офіційно підтвердила понад 47 тисяч випадків зараження коронавірусом та понад 400 смертельних випадків.