Уряд Республіки Корея виділив 700 тисяч доларів США на підтримку України у боротьбі з пандемією COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба МЗС, передає Укрінформ.

«Кошти підуть на закупівлю корейських лабораторних тестів і підтримку у рамках гуманітарного реагування ООН», - йдеться у повідомленні.

У МЗС поінформували, що допомога надійде за двома напрямками. Зокрема, 300 тисяч доларів США будуть надані у вигляді партії лабораторних корейських тестів або коштів на закупівлю таких тестів.

«Це не кредит, а безповоротна гуманітарна допомога. 400 тисяч доларів Корея передасть ООН, в Об’єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні”, - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він подякував корейським партнерам за таку важливу допомогу для нашої держави, зазначивши, що ці кошти значно посилять здатність України протистояти коронавірусу.

Як повідомлялося раніше, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.