У Миколаївській області померла жінка, в якої підтвердили коронавірусне захворювання.

Про це інформує Миколаївський обласний штаб з ліквідації наслідків НС, передає УНН.

"ДУ “Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України” повідомляє про перший летальний випадок від коронавірусної інфекції COVID- 19 на Миколаївщині“, — повідомили в штабі, інформацією якого поділилася Миколаївська ОДА у Facebook.

Так, повідомляється, що 21 квітня померла жителька села Воронівка, Вознесенського району, у віці 81 року, яка захворіла 1 квітня та 9 квітня її було госпіталізовано до КНП “Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб” з підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Коронавірусну інфекцію підтверджено лабораторним методом ПЛР 11 квітня.

Як повідомлялося раніше, у Миколаївській області, яка довгий час залишалася єдиним регіоном без COVID-19, за минулу добу зафіксували 42 нових випадки коронавірусної інфекції.

Зазначимо, в Україні на 9 годину 21 квітня зафіксовано 6 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 161 летальний.