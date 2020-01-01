Учасники 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) після 6 днів дороги кораблем прибули на острів Галіндез пізно вночі (за київським часом) сьогодні, 21 квітня.

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки, передає Укрінформ.

«На «Вернадському» їх із нетерпінням чекали колеги з 24-ї експедиції, які відзимували там уже більше року, а також сезонний загін науковців, що перебуває в Антарктиді кілька місяців. Бо через ситуацію в світі з коронавірусом та карантином у 25-ї експедиції була, мабуть, найтриваліша та найскладніша подорож до Антарктиди», – зазначив очільник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

Він нагадав, що через карантинні обмеження команда не змогла з першого разу дістатися Антарктиди та змушена була повернутися до Києва. Лише завдяки скоординованій роботі багатьох українських відомств і дипломатичних установ 25-ту УАЕ вдалося доправити до Чилі наприкінці березня. Там вони пройшли двотижневу обсервацію та 14 квітня нарешті вирушили на станцію «Академік Вернадський».

«Для кожної команди головним випробуванням на шляху до Антарктиди є прохід штормової протоки Дрейка, яка є однією з «найскаженіших» у світі. Однак до нас протока була досить спокійною та привітною, ми навіть жартували, що можна перейменувати її в Дрейк lake – озеро Дрейка. Мабуть, це був подарунок долі за нашу непросту попередню частину мандрівки», – поділився враженнями Ігор Дейнека, лікар 25-ї УАЕ.

Наразі на станції складні погодні умови: дуже вітряно та сніжно. Головним завданням полярників протягом наступних кількох днів є розвантаження корабля. У Чилі на нього завантажили приблизно 6 фур запасів продуктів, приладів та пального. Однак, за словами самих учасників експедиції, попри погану погоду, вони мають чудовий, святковий настрій, з яким працювати набагато простіше.

Після розвантаження судна команда 24-ї УАЕ передасть станцію 25-й експедиції та розпочне подорож додому.

Як повідомлялося раніше, церква Святого Володимира на українській полярній станції “Академік Вернадський” стала єдиним храмом, де відбулося святкове богослужіння з мирянами.

Антарктида досі лишається єдиним континентом планети, де немає коронавірусу.