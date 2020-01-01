Зеленський: Росія хоче відновити СРСР, а без України це неможливо

15:45 21.04.2020   Украина

Президент Володимир Зеленський знову висловився про Радянський Союз - за його словами, Київ розуміє, що Москва хоче відновити СРСР, а без України це неможливо.

Це не вперше за останній час український лідер говорить про Радянський Союз - у кінці січня у Польщі він фактично звинуватив радянську державу у розпалюванні Другої світової війни разом з нацистською Німеччиною. Ті слова викликали роздратування в Росії, пише ВВС.

Чи повториться така ж гостра реакція зараз?

"Новий" Радянський Союз

У великому інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна" Володимир Зеленський заявив, що українська влада цілком усвідомлює стратегічні наміри Кремля.

"Що хоче Росія, нам усім зрозуміло. Росія говорить про відновлення Радянського Союзу, вже у сучасному, капіталізованому, менш комуністичному світі. Тобто йдеться про збільшення територій, чи "повернення" територій", - пояснив він.

"Без України вони не зможуть до цього прийти, тому що це була друга найбільша країна Радянського Союзу", - наголосив український президент.

Він також відзначив, що "не знає, скільки треба років для відновлення стосунків [між Україною та Росією] на тому рівні, на якому вони були до війни".

Водночас він допустив, що такі стосунки справді можуть відновитися, але це "питання поколінь": "Для майбутніх поколінь, може, і можливо. Напевно. Час лікує рани. Для нинішнього покоління, я думаю, що найскладніше…"

За словами Зеленського, зараз же за умови припинення війни на Донбасі з Росією можна буде вибудовувати прагматичні відносини.

"Тобто з хлібом-сіллю росіян не будуть зустрічати в Україні, але якщо вони будуть приїжджати, коли у нас мир, якщо вони приїдуть, наприклад, у Трускавець, то їм скажуть, окей, заплати гроші, живи, будь ласка, лікуйся", - поділився своїми думками український президент.

"Махрова русофобія"

Попереднє висловлювання Зеленського про Радянський Союз, хоча й було зроблене у досить опосередкованій формі, але викликало гостру реакцію в Росії.

27 січня український президент відвідав Польщу, де вшановували жертв Голокосту з нагоди 75-річчя звільнення концтабору Аушвіц.

Виступаючи разом з президентом Польщі Анджеєм Дудою, Зеленський виголосив промову, яку із захопленням зустріли в Україні.

Він згадав про роль українців-червоноармійців у визволенні концтабору та українців, які рятували євреїв під час Голокосту.

А у кінці підсумував: "Польща та польський народ першими відчули на собі наслідки змови тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни та дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту".

Він не згадав про пакт Молотова-Ріббентропа, проте всі зрозуміли, що саме його мав на увазі.

І саме цей пакт та секретний протокол про поділ Польщі та сфер впливу у Східній Європі, укладений в серпні 1939 року між СРСР та Німеччиною, вважається одним зі спускових механізмів Другої світової війни.

На слова Зеленського про "змову тоталітарних режимів" одразу почали реагувати російські політики різних рівнів.

"Пан Зеленський все більше і більше занурюється в ідеї українського націоналізму", - заявив тоді директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін, який є керівником Російського історичного товариства.

А згодом відреагували і в Кремлі.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав заяву Зеленського про причетність СРСР до розв'язання Другої світової війни "помилковою" та "образливою".

"Ми категорично не згодні з цією заявою. В ній президент України солідаризувався з дуже помилковою, на наше переконання, точкою зору польського керівництва і солідаризується з точкою зору, яка є образливою для десятків мільйонів росіян і громадян країн СНД, чиї батьки, діди та родичі віддали життя за звільнення Європи і Польщі від фашизму", - наголосив Дмитро Пєсков.

За цими двома заявами пішов справжній вал засудження Зеленського з боку російських політиків.

Колишня українська прокурор у Криму Наталя Поклонська, яка перейшла на бік Росії і зараз є депутатом Держдуми, наприклад, назвала заяву Зеленського "уроком махрової русофобії".

Водночас, в Україні ті слова Зеленського підтримали навіть його опоненти, такі як ексдиректор Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович.



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