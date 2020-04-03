Фігурант другої сімферопольського "справи Хізб ут-Тахрір" Асан Яніков потребує медичного обстеження, оскільки його турбують болі в печінці та шлунку.

Про це повідомляє Кримськотатарський Ресурсний Центр.

Адвокат Еміль Курбедінов 17 квітня відвідав в ФКУ СІЗО-1 ГУФСІН Росії по Ростовській області політв'язня Янікова Асана.

"Ми обговорили з ним деякі питання, що стосуються обстановки в Криму, в Україні, в світі. Поділилися один з одним новинами. Я також отримав від нього інформацію, що стосується його здоров'я. Звичайно ж, є певні моменти по здоров'ю, і наразі, як і багатьом політв'язням, йому необхідно ретельне обстеження підшлункової залози, печінки, шлунка. Є певні проблеми, пов'язані з їжею і відсутністю необхідних овочів, фруктів і вітамінів в умовах слідчого ізолятора", - розповів він.

Нагадаємо, що 27 березня 2019 року російські силовики в окупованому Криму провели масові обшуки в 26 будинках кримських татар. У деяких активістів вилучили літературу, яку, за даними "Кримської солідарності", силовики самі і підкинули. Крім книг і брошур, у людей вилучали телефони, планшети, ноутбуки, паспорта. Силовики поводилися грубо. Повідомляється, що вони застосовували фізичну силу щодо затриманих. У будинки заходили у взутті. Адвокатів, які приїхали на місце проведення обшуків, не допускали до підзахисних.

За результатами було затримано 20 осіб, яких підозрюють в причетності до забороненої в РФ організації "Хізб ут-Тахрір". 28 березня затримали ще трьох кримськотатарських активістів, в будинках яких в їх відсутність були проведені обшуки.

27-28 березня окупаційний суд заарештував всіх 23 затриманих після обшуків кримськотатарських активістів. Їм обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Згодом всім фігурантам "справи" неодноразово продовжували термін арешту.